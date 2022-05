Silvio Mendes se reúne com direção do União Brasil e recebe apoio à pré-candidatura

O Pré-candidato ao governo do Piauí, Silvio Mendes (UB), se reuniu na tarde da última quarta (27) com o vice-presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e recebeu apoio da direção nacional da sigla a sua candidatura. O comando nacional do partido apresentou números de pesquisas para a corrida ao governo no estado e demonstrou confiança na evolução de Ciro.



Em um vídeo divulgado, Rueda elogiou o desempenho de Silvio no estado. “Reunião muito produtiva, trouxe ao nosso pré-candidato informações balizadas em pesquisas quantitativas e qualitativas onde aponta o nosso pré-candidato com uma performance espetacular, hoje é o primeiro colocado. Nas qualitativas, nos quesitos honestidade, trabalho, empreendedorismo o nosso pré-candidato Silvio tem surpreendido de forma positiva. Essa pré-candidatura tem nos surpreendido positivamente. Só tenho a agradecer ao trabalho do Silvio”, disse Antônio Rueda.

Foto: Ascom União Brasil

Já Silvio Mendes comentou o alinhamento ideológico entre o União Brasil nacional e o diretório piauiense. “A gente vem visitar o União Brasil em Brasília, onde a gente já se sente em casa pelo respeito. O União Brasil quer um país diferente, um país melhor, como queremos nós também no Piauí. Essa decisão está perto, podemos, devemos, construir um futuro melhor para o Piauí”, concluiu o pré-candidato.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no