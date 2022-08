Sílvio se reúne com empresários do setor industrial e discute alternativas para a economia

O candidato do União Brasil ao Governo do Estado, Silvio Mendes, se reuniu com empresários do setor industrial na noite da última terça (02). No encontro, promovido por representantes do Centro das Indústrias do Estado do Piauí (CIEPI), Sílvio apresentou algumas de suas estratégias para a economia piauiense e ouviu demandas para o segmento.



FOTO: Ascom Silvio Mendes

De acordo com o ex-prefeito de Teresina, a geração de emprego e renda será uma das prioridades de um futuro governo. Silvio defendeu um aporte maior nos pólos industriais. “O Governo do Estado precisa investir. A área do Pólo Industrial, por exemplo, foi esquecida. Quem fez os investimentos conhecidos foi a Prefeitura de Teresina, não o Governo do Estado. É preciso criar uma política que gere emprego e renda para os piauienses. É isso que nós vamos fazer”, afirmou Sílvio Mendes.

FOTO: Ascom Silvio Mendes



Ainda na terça o candidato recebeu a adesão do vice-prefeito de Rio Grande do Piauí, Gilmar Martins (PP), juntamente com os vereadores Raul Arruda (presidente da Câmara), Maria Valério e Raimundo Edgar, todos do PSD, da mesma cidade. Na oportunidade, trataram de demandas para região e anunciaram apoio para Silvio.

