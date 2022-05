Silvio Mendes se reúne com prefeitos e apresenta pontos municipalistas do plano de governo

O pré-candidato da oposição ao governo do Piauí, Silvio Mendes, se reuniu com prefeitos e lideranças de vários municípios do interior do estado na manhã desta sexta (22). O ex-prefeito de Teresina apresentou aos gestores pontos do seu plano de governo para valorizar o municipalismo em uma futura gestão.



Ao lado do prefeito de Júlio Borges, Eduardo Henrique (PP), Silvio Mendes comentou a necessidade de valorizar a juventude piauiense e prometeu colocar os pequenos municípios do Estado dentro do “mapa” da evolução. “O Eduardo Henrique é um jovem prefeito, humanista, que cuida de uma cidade isolada nestes tempos nosso. Ele não pode sobreviver isolado, ele tem que integrar o mundo lá com a Bahia e o Piauí. Ele faz uma belíssima gestão e é preciso ter futuro. O futuro está em homens sérios, jovens e idealistas. Pode garantir ao seu povo que a gente vai integrar Júlio Borges ao mundo. Na saúde, na educação, para poder ter um futuro diferente”, disse o pré-candidato.

Silvio dialogou também com lideranças e empresários das cidades de Bom Princípio e Parnaíba ao longo desta sexta. O objetivo da oposição, é usar a força do Progressistas nos municípios para sustentar a candidatura de Silvio Mendes. Na última eleição municipal o PP elegeu 84 gestores no estado. O partido comanda colégios eleitorais importantes como Parnaíba, Picos, José de Freitas, Floriano dentre outras.

