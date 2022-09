Sob ameaça de ataque hacker, Regina Sousa confirma antecipação do pagamento de salário

A Governadora Regina Sousa confirmou em entrevista na manhã desta quarta (28) a antecipação do pagamento dos salários de servidores públicos estaduais em dois dias. A decisão é tomada em decorrência de ataques de “hackers” ao sistema do governo.



Segundo a Agência de Tecnologia do Piauí o sistema foi atingido criminosamente na intenção de prejudicar a compensação da folha salarial. Os criminosos digitais estariam projetando ainda um ataque massivo na noite da próxima quinta (29). Para prevenir o prejuízo aos servidores, a Sead informou que o pagamento da segunda faixa salarial, acima de R$ 2 mil, que ocorreria na sexta (30), foi antecipado para esta quarta (28).

Regina afirmou que a motivação da tentativa do ataque seria eleitoral. “Esses três últimos dias finais da campanha podem ser de muita doideira, muita barbárie. Essa eleição virou uma guerra infelizmente, a eleição que sempre foi uma festa da democracia com todo mundo votando feliz, alegre, está virando a eleição do medo. Qualquer coisa vale para tirar o voto do outro, isso é ruim para a democracia. Mas é precaução, temos amigos que trabalham só nessas áreas de detectar coisas e eles estão alertando, oficialmente não teve nenhum órgão que alertasse para isso. São pessoas experientes que tentam alertar”, disse a governadora.

Derrubar o sistema

De acordo com o diretor da Agência de Tecnologia da Informação Piauí, Antônio Torres, a estratégia dos indivíduos seria criar um volume excessivo de acessos fictícios para “derrubar o sistema do Governo. Segundo ele o ataque foi detectado e bloqueado por ferramentas de segurança digital do Governo. A Agência trabalha junto aos órgãos de segurança para tentar investigar os indivíduos.

