Solidariedade aguarda definição para suplência ao senado de Wellington até o dia 20

Com três nomes apresentados, o Solidariedade aguarda até a próxima quarta (20) a definição do nome do segundo suplente para o senado da chapa governista. O indicado estará ao lado do ex-governador Wellington Dias na chapa majoritária que será oficializada na convenção da federação petista, que ocorrerá no próximo sábado (23). Wellington já confirmou a ex-vereadora Jussara Lima (PSD), como 1ª suplente.



O presidente do partido no Estado, Evaldo Gomes, analisou o cenário e confirmou que a lista já está na mesa de Wellington. “A questão do nome para a gente hoje é secundário, a gente apresentou para o governador três nomes, do Edvan Silva, do suplente de senador Amauri e apresentamos do vereador Daniel Jackson. Acredito que no mais tardar até o dia 20, não passará do dia 21, o ex-governador deva anunciar para vocês o nome que se encaixa melhor na estratégia para a suplência ao senado”, disse o deputado.

FOTO: Tarcio Cruz/ ODIA

Se do lado governista a situação já está encaminhada, a oposição mantém o mistério quanto ao nome do suplente do pré-candidato Joel Rodrigues para o senado. Até o momento o bloco não confirmou quem será o 1° suplente na coligação, a indicação deve vir de algum partido político que fará parte da coligação que terá União Brasil, Progressistas, PSDB e outras legendas.





