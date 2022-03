Suplentes Insatisfeitos do PT se reúnem com Republicanos e seguem buscando um partido

Segue a peregrinação do grupo de políticos do Partido dos Trabalhadores que estão insatisfeitos com as mudanças na sigla. Após almoçar com líderes do Solidariedade os parlamentares se reuniram na tarde da última quarta (10) com representantes do Republicanos no Piauí. Capitaneados pelos suplentes de deputado, Paulo Martins e Ziza Carvalho, cerca de 10 lideranças estudam deixar o PT para buscar uma estratégia mais viável na briga por uma vaga na Assembleia Legislativa. Dentro do PT a estratégia é muito criticada por várias lideranças



No almoço, que ocorreu em um restaurante da zona leste de Teresina, o coordenador da chapa do Republicanos, Jeová Alencar, apresentou os números e praticamente descartou que o partido receberá os deputados. A recusa deve ser a segunda em menos de uma semana, no Solidariedade os petistas também encontraram portas fechadas. Tanto o Solidariedade como o Republicanos tem como estratégia não receber políticos com mandato ou suplentes no exercício.

O vereador Dudu comentou a reunião nas redes sociais.

Cada cabeça uma sentença

Informações de bastidores dão conta de que o governador já teria comunicado aos pré-candidatos do PT que o partido receberá todos os deputados aliados da base. A expectativa do PT é fazer até 12 deputados. A estratégia, porém, prejudicaria candidatos com menor potencial de voto, e levaria vários pré-candidatos a retirar as candidaturas.

Um dos suplentes que seria prejudicado, o deputado Cícero Magalhães comentou a polêmica e revelou que não tem nenhuma intenção de mudar de partido. “O dia em que eu sair do PT vou ficar na minha casa. Não tenho mais idade para mudar de partido, se eu fosse para um outro partido continuaria pedindo voto para o PT, por que meu sangue, meu DNA é PT. Aos que foram para a reunião cada cabeça uma sentença”, sentenciou o parlamentar.

