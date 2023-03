TCE aprova todas as contas de ex-prefeito de Ipiranga do Piauí

O ex-prefeito de Ipiranga do Piauí, José Santos Rêgo, teve as contas da sua gestão, do exercício de 2020, julgadas nesta terça-feira (07) pelo TCE-PI, ocasião em que as mesmas foram classificadas Regular com Ressalvas, por unanimidade, remanescendo falhas formais nos controles administrativos que foram prejudicados pela pandemia.

As Contas de Governo do ano de 2020 já haviam sido aprovadas, assim como ocorreu nos 22 anos de mandato a qual o gestor esteve à frente do executivo municipal, tendo todas as suas prestações de contas aprovadas pelo TCE-PI.

Dr. José Santos Rêgo é médico ginecologista/obstetra por formação, e ao longo da vida pública foi prefeito de Ipiranga do Piauí por cinco mandatos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no