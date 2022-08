Telmo Neves cumpre agenda na região da Serra da Capivara e Chapada Vale do Rio Itaim

A agenda do final de semana de Telmo Neves (PROGRESSISTAS) que pleiteia uma vaga como Deputado Estadual iniciou na sexta-feira (26) onde realizou reuniões com lideranças da macrorregião de São Raimundo Nonato.

No sábado (27) pela manhã participou da tradicional Cavalgada do Festejos de São Raimundo Nonato no Parque Hipólito Ribeiro que reuniu vaqueiros de toda região para agradecer as bençãos do padroeiro do município, no período da tarde se deslocou para o município de Jurema onde participou do evento típico da região o “Pega do Carneiro” na localidade da Baixa Grande, a noite finalizou com uma reunião com lideranças do povoado de Sossego.

No domingo (28) visitou o povoado de Riachinho da Salgada e reuniu-se com lideranças da Associação da Lagoa Bonita em São Lourenço do Piauí e almoçou com a comunidade local. A tarde o candidato segue a agenda no município de Massapê do Piauí , recebido com muitos apoiadores e lideranças locais, a agenda termina no povoado da Gameleira, onde Telmo assistiu o campeonato de futebol amador e esteve acompanhado de lideranças do esporte no oeste piauiense. Telmo comenta sobre a agenda:

“É de muita importância poder ouvir os anseios, as demandas do povo da minha região, dialogar sobre projetos que possam trazer a melhoria das condições de vida para a população piauiense.” Concluiu o candidato.

