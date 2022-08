Telmo Neves diz que patrimônio declarado reflete transparência a quem busca cargo público

O candidato a deputado estadual Telmo Neves, do Progressistas, foi ao Sistema O DIA de Comunicação na última quarta-feira (10) e comentou sobre a repercussão da sua declaração de bens apresentada junto à Justiça Eleitoral. Aos jornalistas Eliezer Rodrigues e Eudes Ribeiro, na FM O DIA, Telmo Neves explicou que os R$ 128 milhões em patrimônio declarado no registro de candidatura é uma cópia de seu imposto de renda e mostra a transparência que ele entende ser necessária para quem está na vida pública.

“O patrimônio em si é fácil explicar. Sou empreendedor desde os 12 anos, quando vendia dindim nos campos de futebol de Fartura do Piauí. Trabalhamos por mais de 20 anos em outros estados e como empresário, na iniciativa privada, sempre colocamos a ética profissional e bom relacionamento a frente dos negócios nas diversas áreas em que atuamos, como na área de locação, venda e manutenção de equipamentos automatizados, mineração, transporte, logística industrial, dentre outros”, pontua Telmo Neves.

O candidato busca uma vaga na Assembleia Legislativa e tem percorrido o interior do Piauí dialogando com lideranças e a população. Nos últimos dias, ele cumpriu agenda na região do Gurgueia e em outros municípios do sul piauiense.

Telmo Neves, em seu discurso, busca priorizar a área da geração de emprego e renda e afirma que durante toda a campanha levará uma mensagem de que é possível fazer o Piauí crescer e aproveitar seu potencial nas mais diversas áreas da economia.

