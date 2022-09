Telmo Neves intensifica campanha ao lado de Sílvio Mendes em São Raimundo Nonato

O candidato a deputado estadual Telmo Neves (Progressista) tem reforçado sua campanha no município de São Raimundo Nonato. Nessa terça-feira (31/08), ele percorreu a cidade ao lado do candidato ao governo ao governo Sílvio Mendes (União Brasil), da vice Iracema Portella e o candidato ao senado Joel Rodrigues (Progressista)

Telmo Neves realizou uma recepção com sua militância no Aeroporto Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, aos candidatos da chapa majoritária. Logo em seguida, a caravana seguiu em carreata pelas principais ruas e avenidas.

Foto: Divulgação / Ascom

O vice-prefeito de Fartura do Piauí e que busca vaga na Assembleia Legislativa do Piauí se reuniu ainda em agenda reservada com Sílvio Mendes para alinhar as estratégias de campanha este mês de setembro, reta final da disputa.

