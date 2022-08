TEMPO REAL: Acompanhe o debate do Sistema O Dia com candidatos ao Governo do Piauí

Atualizado às 20h30

Começou o debate! Sintonize sua TV no Canal 23.1. Você pode ouvir o debate pela FM O Dia 92,7. Ou se você preferir, continue acompanhando o Tempo Real aqui no Portal O Dia!

Olá, boa noite! O Portal O Dia começa agora a transmissão em tempo real do debate entre os principais candidatos ao Governo do Piauí, realizado pelo Sistema O Dia de Comunicação nesta quarta-feira (17). Aqui você poderá conferir, minuto a minuto, os principais pontos do debate e as falas dos candidatos. Participarão da sabatina o Coronel Diego Melo (PL); Gessy Lima (PSC); Gustavo Henrique (Patriota); Madalena Nunes (PSOL); Rafael Fonteles (PT) e Sílvio Mendes (União Brasil).

O debate será mediado pelo jornalista e apresentador do O DIA News, Douglas Cordeiro. Antes do debate, os candidatos participaram de uma live, transmitida no Instagram do Portal O Dia, e conversaram com o jornalista Otávio Neto sobre o que esperam do momento de discussão de ideias.

