Teresa Britto demonstra insatisfação com a oposição e se diz mais próxima de ficar no PV

Um mal estar se criou na bancada de oposição pela manhã desta segunda (21), na Assembleia Legislativa do Piauí. Uma reunião do bloco que se opõe ao governo do Estado foi realizada, porém a deputada Teresa Britto (PV) não participou da conversa. De acordo com a deputada ela não teria sido comunicada do encontro, fato negado por integrantes do grupo. Na reunião os parlamentares discutiram a formatação do bloco que deve ter PSDB, PSB e Progressistas.



Atualmente o Partido Verde de Teresa Britto finaliza os termos de uma federação com o Partido dos Trabalhadores, “forçando” a deputada a integrar a base de apoio a Wellington Dias. Durante entrevista Teresa Britto se demonstrou distanciamento das discussões do grupo de oposição. “Eu não estou nem sabendo que teve uma reunião do bloco de oposição, estão até me excluindo do bloco de oposição pelo que estou vendo”, lamentou a deputada.

Em resposta o deputado Marden Menezes (PSDB), uma das principais vozes do grupo, negou a afirmação de Teresa e revelou que a parlamentar teria sido informada sim. “A deputada Teresa Britto deve ter se confundido, nós temos um grupo de Whatsapp e lá todas as informações são postadas e o convite para a reunião foi feito para todos os deputados. Acho que por uma questão de agenda ou de horário ela não pôde participar da reunião” concluiu o deputado tucano.

O PV é o meu lugar

Em meio ao imbróglio que se tornou a federação do PT com o PV, Teresa Britto revelou que está cada dia mais distante de deixar o partido, mesmo podendo estar ao lado do PT. “Tenho uma paixão muito grande pelo PV e cada vez me convenço mais que é o meu lugar, mas só posso me manifestar quando realmente se concretizar. Está previsto o registro da federação agora em março”, disse a deputada.

FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no