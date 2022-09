Teresina receberá R$ 19 milhões do FPM nesta sexta (30), veja os valores de outras cidades

A cidade de Teresina receberá nesta sexta (30) mais de R$ 19 milhões brutos do Fundo de Participação dos Municípios, o valor é referente a terceira e última parcela do FPM para o mês de setembro. Ao todo os municípios piauienses receberão R$ 95 milhões.

Em todo o Brasil o valor líquido será de R$ 2,892 bilhões. Esse valor já com o desconto da retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O crédito, na conta dos Municípios, ocorre na sexta-feira, 30 de setembro, e em valores brutos, o montante ultrapassa os R$ 3,6 bilhões.

O município que receberá o maior valor do Piauí será a capital, Teresina, R$ 19 milhões. Em seguida Parnaíba com R$ 2,9 milhões, Picos com R$ 1,14 milhão, Piripiri R$ 1,02 e completam as cinco maiores cidades o município de Floriano com R$ 943 mil.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

O 3º decêndio de setembro de 2022, comparado com mesmo decêndio do ano anterior, apresentou um crescimento de 17,54% em termos nominais, levando em conta as informações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Já o acumulado do mês, em relação ao mesmo período do ano anterior, teve crescimento de 27,13%.

De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) o 3º decêndio é calculado com base nos dias 11 a 20 do mês corrente. Ele representa, geralmente, 30% do valor esperado para o mês inteiro.

Confira aqui o valor para seu Município.

Com informações CNM