Themístocles assume governo do Piauí e promete “continuidade” da gestão de Rafael

O governador Rafael Fonteles transmitiu o cargo para o vice-governador Themístocles Sampaio, na noite desta quinta-feira (30), no Palácio do Karnak, segue para Europa, nesta sexta-feira (31), junto com uma comitiva do Governo do Estado. Na viagem, serão inaugurados os escritórios da Investe Piauí em Portugal e na Estônia, que terão como objetivos a atração de investimentos estratégicos e a aproximação do estado de países tecnologicamente avançados.



Na solenidade de transmissão do cargo, o governador Rafael Fonteles destacou a sua confiança no governador em exercício, Themístocles Filho. “Nós fizemos o programa de governo juntos e tenho a absoluta confiança e a sociedade do Piauí também, de que ele irá seguir nesse caminho do desenvolvimento nesse período que estarei afastado para viagem internacional, aprovada pela Assembleia Legislativa. Desejo sucesso e que cuide bem do nosso povo”, disse Fonteles.

Na oportunidade, o governador em exercício, Themístocles Filho, ressaltou que seguirá a agenda já preparada pelo governador. Sua primeira agenda será nesta sexta-feira, 31 de março, com a Superintendência da Caixa para tratar de projeto de habitação em Esperantina. “Esse é resultado de um trabalho de quase um ano. Serão 150 residências que iremos construir em Esperantina, com a Caixa Econômica financiando 100%. Serão quase R$20 milhões investidos e esse projeto pode servir de piloto tanto para prefeituras, como para o Governo do Estado”, disse.

FOTOS: CCOM

Agendas na Estônia e Portugal

Rafael Fonteles chega em Talin, capital da Estônia, no sábado, dia 1º, e no domingo (2), e dá início à agenda administrativa. Ele marca presença em atividade cultural, visita um orfanato junto com a primeira-dama, Isabel Fonteles, e participa de evento para falar sobre o potencial do Piauí na produção de hidrogênio verde.

Na segunda-feira (3), o governador participa do evento e-Estônia Briefing Center e faz visita à sede da Prefeitura de Tallin. No mesmo dia, ele vai ao Ecossistema de Inovação, onde conhecerá alguns cases de empresas nas áreas de turismo e economia, como Lift 99, uma hub de coworking. À noite, Rafael participa do evento de lançamento do Piauí Startups e Barra Grande para Nômades Digitais.

Na terça-feira, o governador segue na Estônia para conhecer os sistemas de saúde (e-health), de segurança (e-segurança), e também a administração do governo. A proposta é estabelecer parcerias com o governo local, considerado o mais digital do mundo. Na mesma data, dia 4, Rafael Fonteles participa do evento de lançamento da Câmara de Comércio Digital Piauí e UE X-Road.

Na quarta-feira (5), o governador do Piauí conhecerá o sistema educacional estoniano, fará visita à escola Kindluse Kool e depois segue com a comitiva para Portugal. Em Lisboa, no dia 6 de abril, Rafael vai lançar o evento “H2Piauí – Cimeira Piauí Europa de Hidrogênio Verde”, com o objetivo de estabelecer e estreitar laços de cooperação entre instituições públicas e privadas.

Na ocasião, Rafael Fonteles apresentará aos empresários, representantes de governos e pesquisadores, o programa estratégico para a promoção de toda a cadeia econômica do Hidrogênio Verde, inclusive os investimentos que serão realizados nas áreas de Qualificação, Governança Territorial e Economia do mar, destacando o Piauí como referência brasileira em energias renováveis. “Vamos mostrar as razões pelas quais o Piauí é o local ideal para investimentos na cadeia econômica do Hidrogênio Verde”, afirma o governador.

