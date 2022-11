Themístocles confirma posse de Rafael Fonteles como governador no dia 01 de janeiro

O Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (MDB), confirmou que o Governador eleito, Rafael Fonteles, solicitou para o dia 01 de janeiro de 2023, as 08h, a sua posse como chefe do executivo estadual. Themístocles será também, automaticamente, empossado como vice-governador. O vice-presidente da Assembleia, Franzé Silva (PT), assumirá até fevereiro o comando do legislativo, em seguida uma eleição será realizada para escolher o novo presidente para o biênio 2023-2024.



Fonteles será o último Governador eleito a ser empossado no primeiro dia do ano, uma Emenda Constitucional alterou, a contar das eleições de 2026, as datas de posse do Presidente, Vice-Presidente da República para o dia 5 de janeiro e dos Governadores e dos Vice-Governadores para o dia 6 de janeiro. Atualmente, as cerimônias de posse acontecem no dia 1º de janeiro.

O presidente do legislativo avaliou os primeiro nomes da equipe de gestão de Rafael Fonteles. “ O Governador Rafael já comunicou a Assembleia Legislativa que deseja tomar posse no dia 01 de janeiro 08h da manhã. Vou comunicar oficialmente todos parlamentares. O Governador foi eleito e é um cidadão preparado e jovem e vai escolher bem a sua equipe. Ninguém tem preconceito, pode ser jovem, velho o importante é o secretário ser competente”, revelou Themístocles Filho.

O Presidente do legislativo analisou também a disputa pela presidência da Assembleia e destacou que conversará com todos os deputados. “Ainda falta tanto tempo, 01 de fevereiro é que vai acontecer a eleição, os eleitores são 30, sem pressa. Vou conversar com os 30 parlamentares, nós temos tempo, estamos no início de novembro”, finalizou Themístocles Filho.



FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no