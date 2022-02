Themístocles decreta saída de Jeová do MDB: “cada um toma o seu rumo”

O Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí,Themístocles Filho (MDB), decretou, na manhã desta segunda (21), a saída do Presidente da Câmara de Teresina, Jeová Alencar, do partido. Como o Portal O Dia já revelou anteriormente, Jeová deixará o MDB para acompanhar o grupo político do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, no Republicanos . A previsão é que ainda nesta segunda o vereador entregue o controle do MDB na capital.



Questionado sobre a reunião para a entrega do comando do MDB em Teresina, Themístocles foi enfático e demonstrou despreocupação com a saída de Jeová. “Cada um toma o seu rumo”, disse o deputado. Ainda sobre um possível apoio de Dr. Pessoa a Rafael Fonteles, Themístocles não demonstrou pediu calma. “Só aprofundo qualquer comentário a partir do dia 03 de Abril”, disse o parlamentar.

O presidente da Assembleia ainda defendeu a coligação cruzada entre MDB e PSD e explicou os motivos. “A federação é uma coligação a nível nacional, em vários estados vai acontecer o que está acontecendo no Piauí, alguns deputados migram para partido A, B e C. Isso vai acontecer no estado do Piauí entre o PSD e o MDB”, concluiu o deputado.

FOTO: Jailson Soares/ODIA

