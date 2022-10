Themístocles defende que eleição para Alepi seja discutida só em dezembro

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí e vice-governador eleito, Themístocles Filho (MDB), defendeu nesta segunda-feira (31/10) que os deputados comessem a articular a eleição para a presidência da Casa somente a partir do mês de dezembro. Para ele, ainda há muito tempo até a realização do pleito.

“Farei isso com muita tranquilidade e tratarei disso no mês de dezembro. A data para essa eleição é prevista na Constituição do Piauí e no Regimento da Casa, que é o dia 1º de fevereiro”, disse.

Foto: Divulgação / Alepi

Nos bastidores, contudo, a disputa já é tratada desde a eleição de outubro. Após vários nomes ser cogitados, ganhou força na última semana a tendência de que a eleição tenha uma chapa de consenso que garanta o primeiro biênio para o MDB e o segundo para um nome do PT. João Mádison (MDB) e Franzé Silva (PT) se articulam com esse objetivo.

Reunião com deputados novatos

Themístocles Filho reunirá nesta terça-feira, 1º de novembro, os 10 deputados novatos eleitos para a próxima legislatura. O atual presidente comentou que é necessário que os novos parlamentares se familiarizarem com o processo legislativo.

“Precisamos fazer algumas ações como pegar a documentação e mostrar o funcionamento da Casa para esses dez deputados eleitos pela primeira vez. Há deputados já experientes ou que já exerceram o cargo de vereador, por exemplo. Ainda assim, é bom mostrar a Assembleia para todos. Depois haverá uma nova reunião com a participação dos 30 parlamentares para conversarmos com todos juntos”, explicou.

