Themístocles diz que soube da saída de Jeová Alencar pela televisão

O deputado estadual Themístocles Filho afirmou nesta segunda-feira (07) que soube da saída do vereador Jeová Alencar do MDB através da televisão. O presidente da Assembleia Legislativa se esquivou dos questionamentos sobre a decisão do presidente municipal da sigla. “Cada um segue seu caminho”, disse.

Jeová Alencar era tido como aliado de Themístocles Filho, que deve ser oficializado como vice de Rafael Fonteles na chapa governista para o Palácio de Karnak. O vereador chegou a se reunir com o Rafael e apresentou um grupo de 12 parlamentares que apoiariam o candidato da base.





Contudo, uma semana depois, Jeová entregou o diretório municipal do MDB, anunciou que está de saída do partido e seguirá o prefeito Dr. Pessoa na construção de uma chapa de terceira via para as eleições de outubro. Um dos motivos da decisão do vereador seria a dificuldade de ser eleito deputado estadual pelo partido.

Themístocles Filho, porém, avalia que o MDB deve eleger sete deputados estaduais com os nomes que possui hoje e deve chegar a 10 cadeiras na Alepi se parlamentares de mandato confirmarem filiação durante a abertura da janela partidária.

“O MDB do jeito que está hoje faz sete deputados. Se deputados com mandatos se filiarem ao MDB, fazemos 10 deputados. E, do jeito que está hoje, faz dois federais”, declarou.

