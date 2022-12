Themístocles diz querer “paz, não guerra” e revela busca por entendimento com Fonteles

Após uma reunião entre membros do MDB para discutir a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí, o atual presidente do legislativo e vice-governador eleito, Themístocles Filho, revelou que buscará a “paz” na base aliada. Nos últimos dias cresceu o clima de insatisfação entre mdebistas e petistas no parlamento, o PT articula a eleição de Franzé com votos da oposição e diante da negativa do MDB já aventa a possibilidade de comandar o legislativo não somente por dois anos, e sim por quatro.



Na última segunda (19) o deputado Fábio Novo afirmou que o PT já teria os votos suficientes para eleger Franzé Silva como presidente e confirmou que dentro da legenda cresceu a tese de comandar a Assembleia por quatro anos.

Questionado Themístocles confirmou que buscará o entendimento com Rafael Fonteles. “Tenha calma a eleição só é dia 01 de fevereiro, eu já disse em todos os locais, procure uma entrevista minha que não tenha falando em guerra, falando em paz. Eu quero o entendimento eu e o Governador Rafael Fonteles. Cada um fala o que quer, o deputado Themístocles quer o entendimento, quem sabe os 30 deputados”, disse.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Já o deputado Georgiano Neto (MDB) revelou os bastidores da reunião e destacou que trabalharão pela harmonia. “Está acertado que o partido vai marchar unido, buscando o consenso com o PT. Onde nós pleiteamos um revezamento das maiores bancadas da casa em um primeiro biênio o PT e em um segundo biênio o MDB. A Assembleia é uma casa de discussão, que sempre pautou esse processo com muita harmonia e diálogo. Acredito que temos tempo suficiente para construir um melhor entendimento para garantir a harmonia da casa e do Governo”, destacou. 3

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no