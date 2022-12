Themístocles Filho confirma que renunciará a presidência da Assembleia esta semana

O deputado Themístocles Filho (MDB), presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), comunicou na sessão plenária desta segunda (26) que entregará o pedido de renúncia do cargo legislativo durante esta semana. O parlamentar foi eleito vice-governador do Piauí na chapa encabeçada por Rafael Fonteles (PT), e tomarão posse no Executivo no próximo domingo, 1º de janeiro de 2023.

O deputado Franzé Silva (PT), atual vice-presidente da Alepi, informou que logo após a entrega da renúncia de Themístocles Filho será feita a eleição da Mesa Diretora para eleger o novo presidente e suprir a vacância do cargo. “Logo após a renúncia, nós vamos convocar a Mesa Diretora e fazermos a eleição. Logo após o ato de renúncia, uma hora depois, a realizaremos”, adiantou o vice-presidente.

Conforme Themístocles Filho, já foi assinado um ato para que a reunião ocorra de forma híbrida, no intuito de que os parlamentares que estejam fora de Teresina possam participar. “Nós já fizemos várias reuniões no poder legislativo. Na Câmara federal, até a mudança da Constituição os deputados poderiam votar dos seus estados. Então, como eu sei que alguns parlamentares não estarão no Piauí, nós podemos fazer essa reunião da Mesa com auxílio da tecnologia”, argumentou.

FOTO: Thiago Amaral / Ascom Alepi

Com informação Ascom Alepi