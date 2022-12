Themístocles renuncia e Franzé Silva é aclamado presidente da Assembleia Legislativa

O deputado estadual Franzé Silva (PT) foi aclamado, na manhã deste sábado (31), presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). A Mesa Diretora escolheu, por unanimidade, Franzé, até então primeiro vice-presidente, após entrega da carta de renúncia ao mandato pelo deputado e então presidente Themistocles Filho (MDB) – que será empossado vice-governador do Estado neste domingo (1º).



Franzé Silva ocupará a presidência para conduzir os trabalhos do final da 19ª Legislatura da Alepi, que vai até 31 de janeiro de 2023 – no dia 1ª de fevereiro, portanto, se inicia a 20ª Legislatura. “Com muita responsabilidade, assumo a presidência da Alepi. Agradeço aos meus colegas deputados, pela confiança. Vou conduzir os trabalhos neste período com seriedade e diálogo”, pontua.

“Não iremos inventar a roda. Vamos, com participação coletiva dos deputados, fazer uma gestão compartilhada, ouvindo cada um e cada uma dos que fazem esta Casa, para que possamos aprimorar o Legislativo, e assim faremos, respeitando os parlamentares, os servidores, fazendo com que o Poder Legislativo tenha, cada vez mais, da sociedade o respeito e apoio”, ressalta o novo presidente.

Durante o ato de entrega de sua carta de renúncia, que aconteceu no gabinete da presidência, Themistocles Filho destacou que “Franzé já passou pela Secretaria da Fazenda, da Administração, por vários órgãos do Governo do Estado e tem capacidade de sobra para bem encaminhar o destino da Assembleia Legislativa do Piauí, com tranquilidade e paz”.

Entre as metas imediatas de Franzé Silva estão “melhorar e modernizar a estrutura dos gabinetes, do plenário e do prédio da Alepi, dando mais conforto e agilidade no processo de execução dos trabalhos da Casa; dialogar e verificar a situação dos servidores, inclusive o plano de cargos e salários. Vamos evoluir, a partir do ótimo trabalho do deputado Themistocles, buscando aprimorá-lo”.

Posse de Ziza Carvalho

Logo após assumir a presidência, Franzé Silva assinou a efetivação do mandato do deputado estadual Ziza Carvalho (MDB) – até então suplente, assumindo a titularidade, portanto, em decorrência da renúncia de Themistocles. Franzé também dará posse ao governador eleito Rafael Fonteles (PT) e vice-governador eleito Themistocles Filho, em sessão às 7h30 deste domingo (1º).

