Themístocles se reúne com Montezuma após rompimento com Jeová e Dr. Pessoa

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho, agiu rápido após o rompimento do Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e do presidente da Câmara, Jeová Alencar (MDB). Themístocles se encontrou na tarde da última quarta (09) com o principal opositor de Dr. Pessoa, o ex-secretário de educação da capital, Kléber Montezuma. A reunião é um aceno claro a Jeová e Dr. Pessoa de que o presidente da Assembleia deve aumentar o tom oposicionista nos próximos dias.



Em entrevista concedida a TV O Dia na última terça (08), Themístocles demonstrou um claro descontentamento com a decisão de Jeová e afirmou ter tomando ciência da saída dele do MDB através da imprensa . Já nesta quarta o presidente da Assembleia foi enigmático, ao ser questionado ele revelou, “cada um segue seu rumo”.

Curiosamente durante a campanha eleitoral para a Prefeitura de Teresina, Kléber Montezuma fez duras críticas a Themístocles e ao grupo político do deputado. A cena da última quarta mostra um cenário bem diferente. Themístocles registrou o encontro em suas redes sociais.

