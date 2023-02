Transporte em Teresina: Rafael se reúne com vereadores e deputados para tratar da crise

O governador Rafael Fonteles se reuniu na noite desta quarta-feira (15) com vereadores de Teresina e deputados estaduais para tratar da crise do transporte público da capital e tentar chegar a uma solução para os impasses entre Prefeitura e Setut a respeito do pagamento dos subsídios das passagens de ônibus. No encontro, Rafael tratou das propostas que havia anunciado para contribuir com o poder público municipal nos custos da operação do sistema de transporte coletivo de Teresina.



Dentre as medidas estão: zerar o IPVA para aquisição de novos veículos para a frota, reduzir em 50% a alíquota do ICMS sobre o óleo diesel usado nos ônibus e o Governo do Estado arcar com o subsídio das meia-passagens dos estudantes da rede pública estadual e de servidores do estado que têm direito à gratuidade.

“Estamos fazendo nossa contribuição para a solução do problema, que é bastante complexo, mas que torcemos para ser resolvido da forma mais rápida possível para beneficiar principalmente a população de baixa renda”, explicou o governador. O conjunto de medidas anunciado por Rafael terá impacto financeiro de R$ 3 milhões, o que deve suprir cerca de metade dos R$ 5 milhões de déficit calculado pelas empresas que operam no setor.



Presente na reunião, o vereador Enzo Samuel, presidente da Câmara Municipal de Teresina, disse que a Prefeitura deverá ter uma economia de até R$ 1 milhão no subsídio que repassa às empresas. “Esperamos que o sistema volte a operar ao menos normalmente. Teremos economia de R$ 1 milhão de subsídio para a PMT e ela terá pelo menos 80 ônibus a mais pagando o mesmo valor graças à contribuição do Governo do Estado”, disse o parlamentar.

Vale lembrar que os vereadores já haviam encaminhado ao prefeito Dr. Pessoa um documento com proposições para tentar solucionar a crise do transporte público em Teresina. Entre as sugestões estão aumentar a frota em circulação e requisitar um acordo com o Setut que seja cumprido pela gestão.

