TRE anuncia inspeção nas zonas eleitorais de Teresina a partir de amanhã

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), através de sua Corregedoria Regional Eleitoral – CRE, retomará a partir desta segunda-feira (7) as inspeções eleitorais abrangidas pela Rota 3/2022, contemplando as cinco zonas eleitorais de Teresina (1ª; 2ª; 63ª; 97ª; 98ª).



O procedimento tem início nesta segunda-feira (7) às 8h, no Fórum Eleitoral de Teresina, localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, 1150, bairro Ilhotas. A 1ª Zona Eleitoral será a primeira a ser inspecionada. Os trabalhos prosseguem no local até a quarta-feira (9). Após, serão vistoriadas em novembro, na sequência, as seguintes Zonas: 2ª Zona, de 10 a 16; 63ª Zona, de 17 a 21; 97ª Zona, de 22 a 24; e 98ª Zona, de 25 a 29.

A inspeção é um procedimento rotineiro, com a finalidade de aferir a regularidade e aprimorar o funcionamento da unidade da Justiça Eleitoral, abrangendo os serviços prestados, a tramitação dos processos administrativos e judiciais, utilização dos sistemas de informação, instalações físicas, bens patrimoniais, quadro de pessoal, público externo, registros cartorários, controle de documentos e de material de expediente, rotinas e procedimentos diversos.

Participarão dos trabalhos o Vice-Presidente e Corregedor, Desembargador José James Gomes Pereira; a Juíza Auxiliar da Corregedoria, Maria Luíza de Moura Mello e Freitas; os Juízes Eleitorais da 1ª ZE, João Gabriel Furtado Baptista; da 2ª Zona, Édson Alves da Silva; da 63ª ZE, Teófilo Rodrigues Ferreira; da 97ª Zona, Antônio Lopes de Oliveira; e da 98ª ZE, Antônio Soares dos Santos; os servidores da Corregedoria designados, João Luís Leite Galvão; Márcio Portela Veloso Boavista; Lylia Sousa Gomes de Vasconcelos; Cristianna Ribeiro Moura Lopes de Araújo; e Marcos Antônio Gomes dos Santos; além dos servidores Chefes de Cartório e colaboradores das citadas zonas eleitorais.

A iniciativa fez parte da Inspeção de Ciclo da Rota 3/2022, em cumprimento dos Provimentos CRE/TRE-PI, nº 7/2021, que aprovaram as normas e instruções complementares para a realização das inspeções e correições dos Juízos de 1º Grau, e o calendário de inspeções eleitorais para este ano; e também observadas em conjunto, as diretrizes estabelecidas pela Corregedoria Geral Eleitoral – CGE, do Tribunal Superior Eleitoral.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

