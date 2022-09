TRE confirma mudança na votação em seções da zona leste de Teresina, veja os endereços

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, através do juiz da 98ª Zona Eleitoral do Piauí, Antônio Soares dos Santos, confirmou a alteração nos locais de votação em várias seções da zona leste da capital.



Por meio de comunicado o magistrado informou a mudança.

O Juiz da 98ª Zona Eleitoral do Piauí, Antônio Soares dos Santos, comunica aos eleitores de Teresina, Piauí, a alteração nos seguintes locais de votação:

- Todas as seções eleitorais do local de votação Unidade Escolar Maria de Lourdes, quais sejam: seções 138, 139, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 328 foram transferidas temporariamente para o Colégio Lerote, com endereço à Rua Prof. Elias Torres, 1020, bairro Jóquei;

- A seção eleitoral 328 do local de votação da 20ª Gerência Regional de Educação – 20ª GRE foi transferida temporariamente para o Colégio Lerote, com endereço à Rua Prof. Elias Torres, 1020, bairro Jóquei;

- Todas as seções eleitorais do local de votação IBAMA, quais sejam: seções 211, 229, 254, 293, 309, 341 e 373 foram transferidas definitivamente para o Colégio COC BY PEARSON, com endereço à Rua General Lages, 2205, bairro Ininga;

- Todas as seções eleitorais do local de votação Joaquim Gomes Calado, quais sejam: seções 107, 108, 220, 265 e 304 foram transferidas temporariamente para a Escola Popular Madre Maria Villac, situada à Rua Santa Teresinha, 4481 – bairro Satélite;

- As seções eleitorais 251, 260, 273, 324 e 337, que funcionavam no local de votação Colégio Madre Savina, foram transferidas definitivamente para a Faculdade Maurício de Nassau, com endereço na Av. Jóquei Clube, 710, Jóquei;

- Todas as seções eleitorais do local de votação Unidade Escolar Gervásio Costa, quais sejam: seções 81, 82, 83, 84, 282 e 308, foram transferidas definitivamente para o Centro de Educação Básica Governador Freitas Neto, situado à Rua Capitão Wanderley, SN, bairro Piçarreira I;

- As seções eleitorais 138 e 139, que funcionavam no local de votação Paróquia Nossa Senhora de Fátima, foram transferidas temporariamente para o Colégio Lerote, com endereço à Rua Prof. Elias Torres, 1020, bairro Jóquei.

Mais informações entre em contato com o Cartório Eleitoral da 98ª Zona pelos telefones: 86) 3131-3418 (whatsapp), 3131-3426 (whatsapp), (86) 98103-4176 e e-mail: [email protected] jus .br

