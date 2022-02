TRE-PI determina retirada de vídeo do perfil do pré-candidato Silvio Mendes

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) atendendo a representação do Partido dos Trabalhadores (PT) determinou que o ex-prefeito de Teresina, Sílvio Mendes, pré-candidato ao Governo do Estado, retire do ar vídeo publicado em suas redes sociais. O vídeo foi publicado no perfil do pré-candidato nas redes sociais no dia 19 de fevereiro deste ano.

Segundo a decisão liminar do desembargador Hilo de Sousa, o material tem características de propaganda eleitoral antecipada. De acordo com as regras fixadas pelo tribunal superior Eleitoral (TSE), o período em que é permitida a propaganda eleitoral inicia-se em 16 de agosto deste ano.

Em sua decisão, o desembargador determina a retirada do material no ar, num prazo de 24 horas, e determina multa de R$ 30 mil reais caso sua decisão seja descumprida.

Silvio vê com espanto

Em nota o pré-candidato Silvio Mendes negou irregularidades. "Dr. Silvio Mendes não foi oficialmente intimado da decisão proferida pelo TRE. Mas que recebe a notícia com certo espanto, tendo em vista que no conteúdo do vídeo não há que se falar em pedido explicito de voto, nem menção à pretensa candidatura a que cargo seja. O que se afigura, olhando a postagem, que o que causou incomodo no Partido do Trabalhadores - autor da representação - é o conteúdo da pesquisa eleitoral publicada no vídeo. Dr. Silvio já encaminhou para o jurídico para as providências legais cabível", revelou em nota o pré-candidato.

Foto: Divulgação TRE

