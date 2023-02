TRE reprova contas do Partido Unidade Popular (UP) referentes ao exercício de 2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) desaprovou as contas do Partido Unidade Popular (UP), referentes ao exercício financeiro de 2020, Diretório Estadual do Piauí.

O Tribunal decidiu a unanimidade e em consonância parcial com o parecer do Procurador Regional Eleitoral, Marco Túlio Lustosa Caminha. A sessão virtual foi dirigida pelo presidente do TRE-PI, Desembargador Erivan Lopes, e o relator do processo foi o Juiz Charlles Max Pessoa Marques da Rocha.

De acordo com análise técnica empreendida pelo Núcleo de Assistência e Apoio às Prestações de Contas do TRE-PI (NAAPC), o partido deixou de comprovar escrituração contábil referente a movimentação financeira da presente prestação de contas e mesmo tendo sido notificado pela Justiça Eleitoral para sanar a referida irregularidade à agremiação partidária manteve-se inerte.

Em seu voto, o relator esclareceu que, em virtude dessa irregularidade considerada gravíssima encontrada na prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Unidade Popular no Piauí, não foi possível o efetivo controle das mesmas pela Justiça Eleitoral devendo ser desaprovadas. O Então presidente do diretório do UP no Piauí, Pedro Laurentino, foi procurado, mas não se manifestou até a publicação da matéria.

