TRE reúne magistrados e discute segurança dos sistema eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) reuniu na última quinta (15), magistradas e magistrados para discutir os preparativos para as Eleições Gerais 2022. Durante o evento o órgão analisou temas de segurança eleitoral como auditoria da votação eletrônica, segurança do sistema eletrônico de votação, propaganda eleitoral e poder de polícia, dentre outros.



A Auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral, Maria Luíza de Moura Mello e Freitas, ressaltou a importância de uma eleição tranquila. “Estamos aqui para nos dar as mãos, unirmos nossas forças, imbuídos do melhor propósito em realizarmos um pleito tranquilo e seguro. Essas Eleições 2022, no Estado do Piauí, estão sendo muito bem conduzidas sob a liderança do Des. Erivan Lopes e do Des. José James e, em nome do nosso Corregedor, coloco a Corregedoria à disposição de todos”, afirmou a juíza.

Ainda durante a reunião foi debatida a questão do celular na sessão e na cabine de votação, do porte de arma no interior do local receptor de votos e do auxílio a eleitora ou eleitor que dependa de ajuda de outra pessoa para executar seu voto na urna eletrônica.

