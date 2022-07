TSE divulga sistema para população fiscalizar gastos de partidos e candidatos do Piauí

Com o início das convenções partidárias, a partir do dia 20 de julho, e dos pedidos de registro de candidatas e candidatos, o DivulgaCandContas, sistema responsável pela divulgação das candidaturas registradas em todo o Brasil para as Eleições de 2022, já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) através do endereço: divulgacandcontas.tse.jus.br. No sistema todos os partidos e diretórios do Piauí já estão cadastrados.

Qualquer pessoa pode acessar o sistema, sem a necessidade de cadastro prévio ou autenticação de usuária ou usuário, pelo site (www.tse.jus.br) > aba Eleitor e eleições, localizada na barra superior da página do TSE, clicando, em seguida, em Eleições 2022 e DivulgaCandContas. Após basta selecionar a unidade da Federação no mapa ou a sigla do estado a ser consultado.

Na página principal do sistema, a pessoa interessada encontrará a quantidade total de candidaturas e as candidatas e candidatos por cargo. No mapa do Brasil, é possível filtrar a pesquisa clicando na unidade da Federação e depois no cargo desejado. Em seguida, aparecerá uma lista com todas as pessoas que concorrem ao cargo no estado.

Selecionado o nome da candidata ou do candidato, é possível obter várias informações, tais como: número a ser utilizado na urna, partido, composição da coligação (se for o caso), nome que usará na urna, grau de instrução, ocupação, site da candidata ou do candidato, proposta de governo, descrição e valores dos bens que possui, além de eventuais registros criminais, entre outras.

Também é possível acompanhar a situação do pedido de registro e eleições anteriores das quais a candidata ou o candidato tenha participado. Ao clicar no ícone ponto de interrogação (ao lado de situação de julgamento), há uma breve descrição sobre cada situação.

A ferramenta tecnológica, desenvolvida pelo TSE, apresenta informações detalhadas sobre candidatas e candidatos que pediram o registro de suas candidaturas à Justiça Eleitoral e sobre as contas eleitorais apresentadas pelos mesmos após o pleito.

Consulta por Município e Cargo

No sistema é possível consultar as candidaturas por município e cargo, acessar informações detalhadas sobre a situação das/dos que pediram o registro de candidatura, bem como todos os dados e bens declarados por elas/eles à Justiça Eleitoral.

À medida que as candidatas e os candidatos solicitam seus registros à Justiça Eleitoral, o TSE atualiza constantemente no sistema os dados por elas/eles informados, por estado e nacionalmente.

Convenções Partidárias

Pelo Calendário Eleitoral 2022 (Resolução TSE nº 23.674/2022), as convenções partidárias devem ser realizadas no período de 20 de julho a 5 de agosto deste ano, no formato presencial, virtual ou híbrido. Após a escolha das candidatas e candidatos nas convenções, o prazo máximo para os partidos políticos, as federações e as coligações solicitarem o registro dessas respectivas candidaturas à Justiça Eleitoral é dia 15 de agosto.

Módulo contas

O DivulgaCandContas também é uma importante ferramenta de acesso às informações relativas às prestações de contas das candidatas e candidatos no pleito.

A internauta e o internauta podem fazer a pesquisa das receitas dos concorrentes aos cargos públicos por doadores e fornecedores, além de acessar a relação dos maiores doadores e fornecedores de bens, entre outros dados. Alguns deles são apresentados em forma de tabelas e infográficos, para facilitar o entendimento.

As informações sobre as prestações de contas de campanha são disponibilizadas à medida que os recursos são declarados pelas candidatas e pelos candidatos no sistema.

As Eleições 2022 ocorrerão em 2 de outubro (primeiro turno) e em 30 de outubro (eventual segundo turno).

