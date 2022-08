Tucanos confiam em maioria de 30% dos votos válidos para Silvio Mendes em Teresina

Representantes do PSDB em Teresina demonstraram mais uma vez confiança em uma vitória expressiva de Silvio Mendes na capital. De acordo com o vereador Edson Melo (PSDB) a expectativa é de que o ex-prefeito tenha uma superioridade de 25% a 30% dos votos válidos na capital.



Avaliando o primeiro turno da última eleição municipal na capital, onde se registrou 413 mil votos válidos, pelas contas da oposição o candidato a governador teria uma maioria de cerca de 120 mil votos. A ousada meta nunca foi atingida em eleições estaduais recentes.

Edson Melo analisou a evolução a candidatura de Silvio Mendes e destacou o prognóstico ousado. “A candidatura do Dr. Silvio está sendo muito bem aceita, a população cansou deste atual governo. Quanto a maioria em Teresina é uma estimativa pessoal nossa, mas também baseada nas pesquisas. Ele continua crescendo em Teresina e vai ter uma expressiva maioria. De acordo com as pesquisas ele tem entre 25% a 30% dos votos válidos de maioria na capital. É uma maioria significativa que pode chegar a 100 mil votos ou até passar”, disse o vereador.

Já o presidente da Câmara, Jeová Alencar (Republicanos), lembrou a aprovação histórica de Silvio e ressaltou o que chamou de “sentimento de mudança”. “O Dr. Silvio foi um grande prefeito de Teresina, quando saiu da Prefeitura em 2010 foi bem avaliado por quase 95% da população de Teresina. Ele hoje representa não só a cidade de Teresina, mas a renovação para o Estado do Piauí, contra esse grupo que está há 20 anos no poder. A gente precisa do compromisso de quem pode fazer essa renovação”, concluiu.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no