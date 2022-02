Um mês após se reunir com Bolsonaro, filho de Dr. Pessoa diz que não irá para o PL

A instabilidade política do palácio da cidade teve mais um capítulo nesta quinta (10). Um mês após se reunir com Bolsonaro em Brasília e divulgar que iria para o Partido Liberal , o filho do prefeito de Teresina, João Pessoa, o Pessoinha, anunciou que não irá mais assumir o partido no estado. A declaração surge após o prefeito Dr. Pessoa enfrentar dificuldades para montar um grupo político e se ver isolado politicamente.



Nos bastidores se especulou que Pessoinha assumiria o controle da legenda, até mesmo o ex-presidente do PL no Piauí, Fábio Xavier, chegou a se reunir com Dr. Pessoa no Palácio da Cidade para transmitir o comando . A história de idas e vindas do prefeito é longa, em 2018 por exemplo, quando foi candidato a governador, Dr. Pessoa acordou a ida para quatro partidos, quebrando todos os acordos feitos em Brasília. Por fim o então deputado se filiou ao Solidariedade e foi derrotado no primeiro turno por Wellington Dias.

Pessoinha negou o interesse de assumir a legenda e disse que o grupo político do prefeito vai decidir . “O grupo político do prefeito tem algumas determinações, com relação a esse quesito PL eu não vou assumir a presidência do partido. Eu não tenho interesse. Eles vão discutir lá qual o partido, a gente está trabalhando e em breve o grupo político lá vai tomar uma decisão, mas o PL hoje a gente não tem previsão de assumir o partido”, afirmou.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

PT vê com bons olhos afastamento de Bolsonaro

O afastamento de Dr. Pessoa do partido do presidente agrada especialmente a vereadores do PT. Os parlamentares ficaram incomodados com a possível filiação e chegou-se a cogitar um rompimento. Para o vereador Dudu o afastamento é simbólico. “Eu sempre disse que sou um dos entusiastas e trabalhadores para que a gente possa ter o Pessoa no nosso palanque, nós ajudamos ele na eleição, a bancada do PT ajuda na administração. Acredito que o Pessoa cada vez mais vai melhorar a sua gestão. A participação dele no projeto para derrotar o Bolsonaro será importante . Aposto que estaremos juntos, o afastamento dele do partido do presidente mostra que eles analisam do ponto de vista mais frio e ajuda o nosso entendimento”, concluiu o parlamentar.

