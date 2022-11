Único deputado sem espaço no Governo, Rubens Vieira confirma que indicará secretaria

Apesar de ser o único deputado estadual sem indicar cargos no primeiro escalão no Governo de Rafael Fonteles, o ex-prefeito de Cocal, Rubens Vieira, revelou em entrevista que deverá nomear nas próximas semanas um indicado para secretaria. O parlamentar aguarda o envio da reforma de Fonteles para a Assembleia que definirá como será a nova formatação do primeiro escalão.



Rubens Vieira negou qualquer atrito com Fonteles. “Não tenho motivos para estar triste. Conquistei pela primeira vez no meu município de cocal um mandato de deputado estadual. Elegemos nosso time completo. A composição de governo vai muito pelo próprio governador, ele colocou a parte técnica e está vendo a parte política”, disse o deputado.

Rubens explicou como se dará o processo de escolha e ressaltou que uma nova secretaria será formada. “Temos um compromisso com o governador de uma pasta vindoura, ele vai mandar uma estrutura administrativa para a Assembleia e a gente vai criar um espaço aonde a gente possa indicar as nossas lideranças políticas. Ainda estamos conversando e traçando um espaço para contemplar as lideranças que nos ajudaram na campanha”, finalizou.

