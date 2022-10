Governadora Regina Sousa passa mal e é socorrida durante ato político

A Governadora Regina Sousa se sentiu mal em um ato político em apoio a candidatura de Lula a presidência na manhã deste domingo. A gestora de 72 anos foi socorrida pelo deputado Federal Flávio Nogueira e encaminhada para um hospital para os primeiros atendimentos. Pelas redes sociais vídeos mostram o momento em que apoiadores do Partido dos Trabalhadores e o deputado atendem a Governadora.



A informação passada pela Assessoria de Comunicação do Governo do Piauí é de que o Estado de saúde da Governadora é bom, ela apenas teria se sentido mal pelo calor. Neste domingo apoiadores de Lula, tanto no Piauí, quanto no Maranhão, realizam uma atividade na Ponte da Amizade para reforça a campanha do ex-presidente nos dois estados. Em nota A Coordenadoria de Comunicação do Governo do Piauí esclareceu o estado de saúde de Regina Sousa.

"A Coordenadoria de Comunicação do Governo do Piauí informa que governadora Regina Sousa teve um pequeno mal estar, neste domingo (23), quando participada do ato Nordeste Unido por Lula, na ponte da amizade. Ela chegou cedo ao local e participou de toda a atividade, mas ao final sentiu uma indisposição e foi levada ao hospital. Ela recebeu pronto atendimento e já passa bem"







FOTO: Reprodução Redes Sociais

