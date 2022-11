"Vamos trabalhar pela continuidade do auxílio emergencial de R$600", diz Wellington Dias

O senador eleito Wellington Dias irá se reunir nesta quinta-feira (03), em Brasília, com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o relator-geral do Orçamento da União, senador Marcelo Castro, para discutir adequações no orçamento da União para 2023. Wellington foi convocado por Lula para esta missão.

O objetivo é assegurar propostas que estão no programa vitorioso das últimas eleições no orçamento. “Vamos trabalhar um entendimento que envolverá o presidente da Câmara, do Senado, os líderes, todo o Congresso Nacional e o Executivo. Queremos assegurar a continuidade do auxílio emergencial de R$600, garantir recursos para a saúde, educação e o social, além da política de ganho real para o salário mínimo. É a partir disso que vamos começar a reconstruir o Brasil”, disse Wellington Dias.

O encontro também irá contar com a participação de Aloizio Mercadante, dos senadores Paulo Rocha (PT-PA), Jean Paul Prates (PT-RN), Fabiano Contarato (PT-ES) e dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Enio Verri (PT-PR), Rui Falcão (PT-SP) e Paulo Pimenta (PT-RS).

