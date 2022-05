Venâncio avalia gestão de Dr. Pessoa: “Para ficar boa, tem que melhorar muito”

A gestão do prefeito de Teresina Dr. Pessoa é difícil de ser defendida até mesmo por aliados do Palácio da Cidade. O vereador Venâncio Cardoso (PSDB), que integra a base de apoio ao governo municipal na Câmara de Teresina, por exemplo, é um dos que reconhecem os desmandos administrativos da cidade.

“Para ficar boa, tem que melhorar muito a gestão. Como vereador, eu que pauto o meu mandato. Quando você é Executivo, como o prefeito, quem pauta você é a cidade, são os problemas da cidade. Não se revolve os problemas. Os problemas vão surgindo e têm que ser resolvido”, disse em entrevista ao O Dia.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Venâncio, por outro lado, ameniza os problemas que foram agravados desde que Dr. Pessoa assumiu a gestão, como o transporte público, e acredita que o prefeito ainda possa melhorar os índices de aprovação da gestão.

“A Prefeitura foi pautada pela pandemia, pelo transporte coletivo e acho que a pauta do momento são as chuvas, os buracos e a limpeza. Resolvendo essas pautas o prefeito tende a melhorar a avaliação junto à população”, defende o vereador.

Venâncio comentou que sua recusa de integrar o bloco de oposição formado da Câmara foi motivada pelo alinhamento com o Palácio da Cidade. “Faço parte da base do prefeito, voto com o prefeito. Até agora não teve problema nenhum da minha atuação parlamentar em relação ao prefeito. O que não vou deixar é de cobrar o que acho que é importante. E acho que minhas demandas estão fluindo na Prefeitura”, disse.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no