Vereador confirma divisão da Saad Sudeste de Teresina; Grande Dirceu terá maior autonomia

O ex-superintendente da SAAD Sudeste , Vereador Zé Nito (MDB) , confirmou na manhã desta quarta (15) que a pasta será divida. A alteração vinha sendo cogitada nos bastidores pelo Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e deverá dividir a Saad em duas, uma superintendência que gerenciará o Grande Dirceu e a outra que administrará o restante da zona sudeste.



O Projeto está sendo desenvolvido e em breve será apresentado à Câmara . Informações de bastidor dão conta de que a pasta será divida geograficamente em dois setores, o primeiro ponto vai da ponte Tancredo Neves até a região de todos os santos . A segunda divisão deverá englobar o restante da zona sudeste.

Zé Nito lembrou a intensa demografia da região que hoje seria a terceira maior cidade do Piauí em quantidade de habitantes. “O Prefeito já me comunicou esse desejo, da nossa parte não há nenhuma resistência. São quase 200 mil habitantes, vários bairros e comunidades. Com certeza essa divisão é para agilizar os trabalhos. Não só em relação a Saad Sudeste mas também em relação a Saad Sul. A nossa visão é no sentido de que possa haver uma agilidade maior no que se refere ao atendimento as demandas daquela região”, afirmou.

Já o líder de governo valorizou a mudança e ressaltou que será possível alcançar um maior número de metas. “A descentralização é importante no momento que você passar a ter a oportunidade de alcançar um maior número de metas. Nós temos por exemplo a Saad Sudeste que é uma região muito grande. As vezes o poder, até a vontade de fazer na mão de uma só pessoa não dá conta. Apoio sim essa descentralização”, concluiu.

