Vereador do PL quer “apoio global” a Bolsonaro e Cel. Diego e busca união em Teresina

“União por Deus, Pátria e Família”, o pedido é do vereador Leonardo Eulálio, candidato a deputado federal pelo PL. O parlamentar cobrou um apoio global dos candidatos do partido aos nomes da própria sigla para trazer mais unidade a chapa liberal no Estado. Apesar de raízes ligadas a políticos que hoje estão no PT, Leonardo ratificou mais uma vez apoio a candidatura de Coronel Diego para o governo.



O candidato destacou que os membros do partido estão em campo defendendo os ideais de Bolsonaro. “A gente está em campo conversando com a população sobre as nossas propostas, o PL é uma família e a gente está pedindo que as pessoas apoiem de forma global. É uma mudança de ideia, estamos percorrendo Teresina e o Estado para colocar a questão da família, da pátria do amor a nação e a saúde”, disse.

O vereador ainda defendeu os posicionamentos do Coronel Diego, candidato a governador do partido. “O que a gente tem que fazer é colocar que o Partido Liberal, o 22 é um partido diferente onde nós buscamos a união, os posicionamentos do Coronel Diego está sendo exposto e essa avaliação será feita diretamente pela população”, concluiu.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no