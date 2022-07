Vereador Dudu critica donos de postos que ainda não reduziram o preço dos combustíveis

O vereador Edilberto Borges, o Dudu (PT), criticou donos de postos que ainda não reduziram o preço do combustível, mesmo após a governadora Regina Sousa ter sancionado a lei que reduz a alíquota do ICMS no Piauí para 18%. A publicação no Diário Oficial do Estado saiu na noite de terça-feira (12), passando a nova alíquota a ser efetivamente aplicada.

O vereador lamentou a postura e cobrou uma maior fiscalização para que os empresários cumpram a lei. “Lamento a postura de alguns donos de postos de combustíveis, principalmente do presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis, que mente quando diz que o imposto ainda não foi baixado. Ontem, na terça-feira, a Assembleia aprovou a lei e ainda ontem a governadora sancionou e publicou no Diário Oficial. Hoje já era para o preço dos combustíveis está menor, mas eles insistem em manter o valor”, explicou.

O vereador ainda revelou que irá propor um projeto de lei que obriga a fixação nos postos do valor dos combustíveis antes e depois da lei de redução do ICMS. Dudu também desafiou os empresários a mostrarem o lucro que ganham com a venda de combustíveis para que o povo saiba quem está falando a verdade. “É lamentável. Ficaremos atentos e vamos pedir que os postos sejam fiscalizados energicamente”, concluiu.

O Sindicatos dos Donos de Postos de Combustíveis do Piauí foi consultado, porém não se manifestou até a publicação da matéria.

