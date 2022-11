Vereador Dudu defende indicação técnica para a Coordenadoria das Áreas Metropolitanas

O vereador Edilberto Borges, o Dudu (PT), defendeu que a indicação para o comando da Coordenadoria das Áreas Metropolitanas seja ocupada por um quadro técnico. Na última segunda (21) o Governador Rafael Fonteles anunciou a criação da pasta que irá estruturar ações tanto para a região da grande Teresina como de Parnaíba.



A criação da coordenadoria era um pleito antigo dos vereadores que foi atendido por Rafael após a boa votação na capital, o petista obteve 209 mil votos em Teresina, reduzindo expressivamente a diferença projetada pela oposição entre ele e Silvio Mendes. Boa parte do aproveitamento se atribuiu ao intenso trabalho dos parlamentares da capital.

Dudu explicou que a criação da coordenadoria mostra o indicativo de Rafael para investimentos na capital. “O Rafael aponta um conjunto de medidas que ele julga ser interessante para a gestão dele, ele está extinguindo algumas, criando outras e fazendo com que a gestão dele possa ganhar alguma celeridade. Ele cria a Região Metropolitana da Grande Teresina e de Parnaíba. Com isso ele mostra que o governo quer manter uma atenção não só com a infraestrutura como também com questão social”, afirmou.

FOTO: Elias Fontenele/ O DIA

O parlamentar salientou que apoiará a indicação de um gestor qualificado para conduzir a pasta. “A região da grande Teresina engloba uma população estimada em 1 milhão e 400 mil pessoas. Independente dos vereadores isso já é uma sinalização que nós teremos uma coordenadoria, um órgão do governo, atento as ações da capital Parnaíba e entorno. Independente se vai ser um vereador que vai indicar ou não, nós queremos que se tenha alguém técnico na condução desta pasta”, concluiu.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no