Vereador Levino de Jesus, do Republicanos, anuncia apoio a candidatura de Sílvio Mendes

Na manhã desta sexta-feira (26), o candidato a governador pelo União Brasil, Sílvio Mendes, recebeu o apoio do vereador de Teresina, Levino de Jesus do Republicanos, partido este que possui lideranças apoiando o candidato da situação.O parlamentar faz parte do grupo político do deputado estadual Gessivaldo Isaías, aliado de Wellington Dias.



Levino declarou seu apoio ao candidato da oposição e relembrou os trabalhos realizados junto à Sílvio durante a gestão dele como prefeito de Teresina. “Eu tive o prazer de ser vereador junto com Sílvio quando ele esteve no comando da prefeitura de Teresina. Ele sempre realizava reuniões com os vereadores da capital para conhecer os problemas da cidade e buscar soluções. Precisamos de uma pessoa que tenha a cabeça no lugar, que seja centrado e que tenha compromisso com a verdade e com as pessoas do Piauí. Fui seu vereador e garanto que foi um dos melhores tempos que já vivenciei”, afirmou Levino de Jesus.

Sílvio agradeceu o apoio e em um ato emocionado e de confiança, selou o apoio colando os adesivos de sua campanha e de Joel Rodrigues, seu candidato a senador, no peito do vereador. “É um prazer receber o vereador e amigo Levino de Jesus. Vamos colocar ‘Sílvio’ no peito esquerdo, e ‘Joel’ no peito direito. São esses homens que vão mudar com você [Levino] o futuro do Piauí, a começar por Teresina, local onde você representa o nosso povo”, disse Sílvio Mendes.

FOTO: Ascom Silvio Mendes

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no