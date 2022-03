Luiz Lobão aguarda conversa com Marcelo Castro para anunciar candidatura a deputado

O vereador Luiz Lobão (MDB) revelou em entrevista que aguarda uma conversa com o presidente do MDB no Piauí, senador Marcelo Castro, para definir se será candidato a deputado estadual. O parlamentar trabalha para fortalecer suas bases e tornar a candidatura competitiva. Com a coligação cruzada entre PSD e MDB a chapa estadual do partido ganhou competitividade e pode ser viável para candidatos com um potencial de votação mais baixo.



Lobão explicou que seu nome está a disposição do MDB, porém, aguarda garantias da legenda de que terá apoio na briga. “Surgiu essa hipótese, mas não tem nada decidido no momento, até sábado creio que eu defina isso. Depende de alguns contatos para analisar lá na frente, se a gente tem condição de colocar uma candidatura competitiva. Estou conversando com meus companheiros de luta e batalha, não preparei e não interiorizei uma candidatura anteriormente. O tempo está um pouco curto, mas o partido colocou meu nome e estou analisando”, revelou o vereador.

De acordo com informações de bastidores, os medebistas trabalham com a hipótese de que até quatro deputados estaduais assumam secretarias em um novo governo eventual de Rafael Fonteles, automaticamente até quatro suplentes da chapa do MDB assumiriam cadeiras na Assembleia. A composição beneficiaria candidatos com uma votação menor.

