Vereador Markim Costa confirma filiação ao Republicanos após reunião com Jeová Alencar

O vereador Markim Costa confirmou na manhã desta quarta (15) a sua filiação ao Republicanos. O acordo foi firmado em uma reunião com o presidente da Câmara Jeová Alencar. Com o anúncio o Republicanos se torna o maior partido na Câmara com cinco vereadores. De acordo com o parlamentar o anúncio oficial deve ocorrer nas próximas horas após uma reunião com o presidente estadual da sigla, João Pessoinha.



O vereador explicou os motivos que o levou a se filiar no Republicanos. “A gente já tinha recebido esse convite desde quando o prefeito teve a possibilidade de assumir o Republicanos. Assim que o Jeová nosso presidente se filiou. Foi mais um momento de concretização e vamos ajudar o prefeito, além de fazer parte da base aliada, fazendo parte do mesmo partido e participar do crescimento da cidade. O partido fica com cinco vereadores sendo o maior da casa”, explicou.

Eleito pelo então Democratas em 2020, Markim Costa foi expulso do partido em junho de 2021. A cúpula da sigla acusou o vereador de infidelidade partidária.

FOTO: Arquivo Pessoal/Divulgação

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no