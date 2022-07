Vereador Venâncio rebate comparação entre Montezuma e Fonteles: “esse ano será diferente”

O vereador Venâncio Cardoso (PSDB) rebateu críticas feitas pelo presidente da Câmara, Jeová Alencar (Republicanos). Na última semana o parlamentar lembrou da vitória de Dr. Pessoa e chegou a afirmar que o apoio da maioria de vereadores não seria sinônimo de vitória para Rafael Fonteles. Em 2020 o candidato tucano a prefeitura da capital, Kléber Montezuma, foi apoiado por ampla maioria no legislativo, porém foi derrotado por Dr. Pessoa com uma ajuda inicial de apenas três dos 29 vereadores.



Venâncio apontou pontos diferentes entre Montezuma e Fonteles. “O Jeová colocou que a vitória do Silvio não seria mais expressiva por que ele tem muitos vereadores na Capital. Acredito que o trabalho dos vereadores somados ao número de deputados, número de candidatos, irá influenciar diretamente nesta eleição. Na eleição do professor Kléber eram dois candidatos, algumas pessoas votavam em um vereador e não no prefeito. Agora é diferente, são cinco votos, essa chapa vai convergir sim para a eleição do Rafael”, disse o vereador.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

O parlamentar tucano ainda demonstrou confiança na evolução de Fonteles. “O Rafael tinha um desafio que era se tornar conhecido, ele já está mais popular. Ele é candidato a governador do Piauí, não é do Rio de Janeiro ou São Paulo. O efeito pró-Lula aqui é gigantesco. Se a gente tem uma chapa que vota no Lula, no Wellington, nos deputados estaduais e federais da coligação, por que não votar no governador também ? A cada dia que passa a confiança fica maior”, concluiu.

