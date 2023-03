Vereador Zé Nito confirma que não estará no grupo de Dr. Pessoa: “Sigo o Themístocles”

O vereador Zé Nito, ex-superintendente da Saad Sudeste, confirmou em entrevista que não apoiará o prefeito Dr. Pessoa na busca pela reeleição em 2024. O parlamentar é presidente do diretório do MDB na capital, o partido rompeu com o Prefeito ainda em 2022 e trabalha para ter candidatura própria em Teresina no próximo ano.



Zé Nito é aliado histórico do vice-governador Themístocles Filho, e confirmou que acompanhará o direcionamento do partido. “Assumi a Saad Sudeste em plena consonância com o meu partido, partido esse que convidou o Dr. Pessoa para ser candidato. Sempre disse que como presidente do MDB sou um soldado do partido e sigo o grupo do deputado Themístocles, nunca neguei isso. Vai depender do Prefeito”, afirmou o parlamentar.

O MDB se reuniu em fevereiro e definiu pela candidatura própria, dois nomes se apresentaram para a disputa a deputada Ana Paula e o deputado Henrique Pires. A legenda costura uma aliança com o PSD para e o nome do deputado federal Marcos Aurélio (PSD) também se apresentou.

