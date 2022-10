Vereadores de Teresina se filiarão ao PSD para montagem de chapa de 2024

Os vereadores Vinício Ferreira e Neto do Angelim estão próximos de se filiarem ao PSD. A sigla, comandada pelo Deputado Federal Júlio César, já iniciou o processo de montagem da chapa proporcional que disputará a reeleição em 2024, com a chegada dos dois parlamentares o PSD passará a ser um dos maiores partidos da Câmara com quatro assentos. A legenda já conta com os vereadores Renato Berger e Ismael Silva no parlamento.



Tanto Vinício Ferreira quanto Neto do Angelim foram liberados dos seus respectivos partidos sem a perda do mandato. Além dos dois o PSD aguarda a chegada de outros vereadores para a montagem da chapa. Ao lado da Federação do PT, MDB e PP o PSD deve monopolizar as principais candidaturas elegendo as maiores bancadas.

Vinício confirmou a filiação e destacou que a aliança da sigla com Dr. Pessoa pesou na decisão. “Já temos uma definição, acertamos com o deputado Georgiano Neto um encaminhamento para a nossa filiação ao PSD, tão logo passe o segundo turno da eleição presidencial. É um partido da base, nós no manteríamos na base do Prefeito Dr. Pessoa e nos filiaríamos ao PSD”, revelou.

Foto: Arquivo Pessoal

Segundo o vereador no mês de novembro o ato de filiação irá oficializar os novos nomes. “Logo após o segundo turno já começaremos a formar uma chapa no partido para buscarmos a reeleição que se aproxima em 2024. Sou um parceiro político do deputado Georgiano desde o início da carreira política dele. A posição ideológica do partido também pesaram na nossa decisão”, finalizou o parlamentar.

