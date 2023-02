Vereadores e Professores de Teresina buscam consenso para votação de reajuste salarial

Professores da rede pública municipal de ensino e vereadores se reuniram na manhã desta sexta (24) para uma audiência pública na Câmara Municipal de Teresina. Os educadores cobram o pagamento do piso salarial nacional da categoria e a especificação do reajuste como “vencimento” na folha de pagamento do município.



No início do mês a gestão municipal anunciou a concessão do reajuste salarial aos 4.396 professores da rede municipal de ensino, conforme o reajuste do piso salarial de 14,9%, estabelecido pelo Ministério da Educação. No projeto a Prefeitura de Teresina aplicará o reajuste tanto no piso salarial, como na Gratificação de Incentivo à Docência (GID), o que vai garantir uma remuneração bruta de R$ 5.693,41 aos professores efetivos e substitutos.

FOTOS: Assis Fernandes/ O DIA

Para os professores efetivos, incluindo as gratificações de mérito e auxílio alimentação, estes irão receber um valor total de R$ 6.543,41 no início da carreira. A lei municipal vai conceder um reajuste linear de 15% no salário do profissional da educação, um percentual superior ao piso nacional anunciado pelo MEC.

O diretor do Sindserm, Sinésio Soares, ressalta a principal cobrança da categoria. “Esperamos que sejam cumpridas as duas leis, a lei federal do piso colocando o pagando no vencimento e não na remuneração ou salário como o secretário anda divulgando. Lá no vencimento em 2023 tem que ter R$ 4.420,55, tá faltando colocar o piso e as progressões e promoções. Dá forma como estão colocando estão castigando quem estudou que progrediram para as classes seguintes. Tem um passivo de 13 meses que também precisa ser acertado”, afirmou.

Já o presidente da Câmara, Enzo Samuel (PDT), explicou que a busca será pelo entendimento. “Vamos ouvir a posição da Prefeitura Municipal de Teresina para que ao final a gente chegue a um denominador comum e superando essa temática e levar o projeto ao plenário. A Câmara sempre teve interesse de dar esse aumento aos professores. Sempre tratamos com altivez e respeito os profissionais, sabemos da importância que cada um tem para a nossa sociedade e vamos buscar o melhor para todos”, finalizou

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no