Warton Lacerda assume vaga na Alepi e propõe criação do Vale do Gameleira

O suplente de deputado estadual Warton Lacerda (PT) foi empossado na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) em solenidade realizada nesta quarta-feira (1º) com a licença do deputado titular Flávio Nogueira Júnior (PT), que deixou a cadeira do legislativo para assumir a secretaria de Infraestrutura do Estado.

Na solenidade presidida pelo presidente da Alepi, Franzé Silva (PT), Warton Lacerda prestou juramento e discursou para os presentes. Ele declarou que focará esforços do seu mandato na região de Altos, seu domicílio eleitoral, e propôs a criação de um território de desenvolvimento que engloba oito municípios da região.

Foto: O Dia

“Temos um requerimento que será entregue ao governador para a criação da região do Vale do Gameleira, abrangendo a cidade Altos, Coivaras, Pau d’arco, Alto Longa e São João da Serra, Beneditinos, Novo Santo Antônio e São João da Serra. Essa criação é importante para que a infraestrutura acompanhe o desenvolvimento”, disse Warton Lacerda.

O agora secretário Flávio Nogueira Júnior lembrou que Warton já possui experiência no legislativo e destacou que sua gestão como secretário terá como prioridade as obras de drenagem e de mobilidade urbana em regiões de desenvolvimento do estado.

