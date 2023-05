Warton Lacerda confirma candidatura a prefeito de Altos em 2024

O deputado estadual Warton Lacerda (PT) confirmou nesta quarta-feira (3) em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que lançará candidatura a prefeito de Altos no próximo ano. O parlamentar criticou a atual gestão do município e acusou o prefeito Maxwell da Mariinha (MDB) de estelionato eleitoral na campanha de 2020.

Warton lembrou de promessas do atual prefeito que não foram cumpridas em dois anos e meio de gestão. Ele citou, por exemplo, Bolsa Família Municipal, que seria um complemento do programa do governo federal. “Para ganhar a eleição, o atual prefeito de Altos fez um vídeo dizendo que ia dar um Bolsa Família municipal de R$ 100,00. Ali foi o famoso conto do vigário eleitoral. Até hoje não saiu”, disse.

O deputado disse que para cumprir a promessa, seria necessário cerca de R$ 400 mil mensais, o que inviabilizaria o pagamento da folha salarial de servidores e serviços básicos como limpeza pública. Warton direcionou críticas à administração municipal e ressaltou o desempenho de seu grupo político.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Nosso nome está à disposição da população altoense. Temos serviço prestado, moramos em Altos. A prefeitura Patrícia Leal trabalhou muito e nosso grupo tem serviço prestado. Vamos ouvir nosso grupo, vamos fazer a política, vamos andar”, afirmou.

ADESÃO

Warton Lacerda comentou ainda a adesão do ex-candidato a prefeito Neto Demiro, que terminou em terceiro lugar no pleito de 2020. Perguntado se Delmiro seria o vice na chapa, ele afirmou que esse não é momento para discutir a composição.

“O Neto Demiro é um cidadão, trabalhador, humilde. Já havíamos conversado sobre essa possibilidade até que se concretizou. É aquele acordo que quando os dois querem. Sobre vice, a gente não trata ainda porque falta um ano de meio para a eleição”, finalizou.

