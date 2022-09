Warton Lacerda defende criação de Secretaria de Esporte no Piauí

O deputado estadual e candidato a reeleição, Warton Lacerda (PT), defendeu que as políticas públicas voltadas para o esporte no Piauí sejam ampliadas para alcançar as demais modalidades esportivas e um maior número de jovens. Ele propõe para um próximo mandato lutar pela transformação da Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi) em uma Secretaria Estadual de Esportes.

“Precisamos investir muito forte nessa área. É mais fácil investir na base do que depois fazer um trabalho de resgate. Me proponho a cuidar, desde que tenhamos condições para isso. Acho que falta a pessoa certa no lugar certo na área do esporte no Piauí. Vamos defender que a Fundespi se torne uma secretaria de Estado”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, Warton exemplificou a importância do esporte para o estado com a partida entre Altos e Flamengo pela Copa do Brasil que movimentou a economia na capital com a atração de dinheiro de estados vizinhos. O parlamentar, que é presidente licenciado do time do Altos, comentou que o nome do Piauí foi fortalecido no país através da participação do clube em competições nacionais.

“Temos um projeto de construir um Complexo Olímpico da região do Grande Dirceu com um estádio de futebol para capacidade de 25 mil pessoas onde vamos ter todas as modalidades e de multi eventos. O Piauí possui muitos talentos e precisar abarcar todas as modalidades”, apresentou como proposta de campanha.

Warton Lacerda demostrou confiança na vitória do candidato da base governista, Rafael Fonteles (PT). Ele comentou que existe um sentimento no Piauí de vitória em primeiro turno. O candidato disse ainda acreditar na vitória de Lula no primeiro turno na eleição presidencial.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no