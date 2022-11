Washington Bandeira é anunciado como secretário de Educação do Piauí

O juiz do Trabalho, Washington Bandeira, será o novo secretário de Educação do Piauí a partir de janeiro. O anúncio foi feito pelo governador eleito Rafael Fonteles (PT) no início da tarde desta quinta-feira (03/11) em postagem nas redes sociais. Esse é o quinto nome divulgado para o primeiro escalão do governo.

“Agradeço ao Juíz, Professor e Mestre em Direito, Dr. Washington Bandeira, por aceitar a missão de ser secretário de Educação do Estado do Piauí. Sua atuação, inclusive na transição, terá início somente após a desvinculação do cargo que ocupa atualmente”, escreveu Rafael Fonteles.

Washington Bandeira é juiz titular da Vara do Trabalho no município de Picos e precisará se desligar do cargo para assumir a função no governo. Bandeira divulgou nota em que agradeceu o convite do governador eleito e esclareceu que somente após sua desincompatibilização irá se posicionar na imprensa.

“Agradeço a confiança em mim depositada e me comprometo a desempenhar essa nobre e grande missão com muito trabalho, dedicação, transparência, equilíbrio e diálogo com todos os atores que fazem a Educação piauiense e a sociedade em geral. Em alinhamento com o Governador eleito e em respeito às normas vigentes, minha atuação e manifestações à imprensa terão início somente após a conclusão da minha desvinculação do cargo que atualmente ocupo, o que deve ocorrer em breve”, disse.

Ellen Gera

O atual secretário de Educação, Ellen Gera, passará a ocupar a direção da Agência de Tecnologia da Informação (ATI). O governador eleito disse que ele Ellen Gera será responsável pelo que chamou de transformação digital.

“Agradeço ao Dr. Ellen Gera (grande profissional na área de Tecnologia da Informação), por aceitar o desafio de contribuir para a Transformação Digital que faremos no Piauí, como Diretor Geral da ATI”, tuitou Rafael.

Nomes já anunciados

Luiz Antônio Soares - Secretaria de Fazenda (Sefaz);

Chico Lucas - Secretaria de Segurança (SSP);

Washington Bonfim - Secretaria de Planejamento (Seplan) ;

Regina Sousa - Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasc).

